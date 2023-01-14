У Кремлі намагаються завадити Пригожину підняти свій авторитет в РФ, - ISW

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, прагне використати заявлені ним та Міноборони РФ успіхи "вагнерівців" у Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії. Водночас лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, можливо, вживає заходів, щоб підірвати зусилля Пригожина щодо його просування.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що13 січня Міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська ввечері 12 січня захопили Соледар Донецької області. Міноборони Росії особливо похвалило штурмову та армійську авіацію, ракетні війська та артилерію та російський ВДВ за захоплення Соледару, не визнаючи участі ПВК "Вагнер" в боях за місто.

Ця заява викликала значний резонанс у російському інформаційному просторі через те, що Міноборони РФ не визнало причетності ПВК "Вагнер" до захоплення Соледару. Через шість годин Міноборони Росії визнало, що найманці ПВК "Вагнер" були учасниками битви за Соледар.

Міноборони Росії спробувало виправдати своє зневажливе ставлення до ПВК "Вагнер", стверджуючи, що російське "різнорідне угруповання військ" виконувало "спільний план" на Соледарському напрямку та приписало напад на житлові райони військам ПВК "Вагнер".

"Оголошення Міноборони Росії підкреслило існуючий конфлікт між "вагнерівцями" та Міноборони Росії. Кілька відомих мілблогерів, у тому числі пов’язаних із Кремлем, заявили, що між МО РФ і Пригожиним триває конфлікт за закритими дверима та в інформаційному просторі . Дехто зауважив, що Пригожин переміг навмисно розпливчасту риторику російського МО, змусивши російське МО, а отже і Кремль, припинити свою давню політику утримання від визнання "Вагнер" та його військових зусиль. Військовий блогер, пов’язаний з Кремлем, у свою чергу заявив, що Пригожин і російське МО однаково намагаються підірвати авторитет один одного, і звинуватив Пригожина у відмові визнати Збройні сили Росії силою, яка бере участь у бойових діях", - зазначають аналітики.

На їхню думку, Пригожин, ймовірно, прагне використати перемогу в Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії. Подальша згадка російського Міноборони про "вагнерівців" у відповідь на суспільний резонанс свідчить про значну перемогу Пригожина, зміцнюючи його як вирішального гравця у цій війні.

Водночас Путін може вжити заходів щодо формування лояльних до Міноборони військових блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження.

Голова ЦВК Олександр Сідакін, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Артем Туровий та "глава" "ДНР" Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами.

Путінські посіпаки вручили групі військкорів, у тому числі Олександру Сладкову та журналісту, який працює на Wargonzo, офіційну подячну грамоту, підписану секретарем Генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком.

"Ця остання подія у низці зусиль Кремля щодо розвитку зв'язків з обраними військовими блогерами, які були готові продатися в обмін на політичний престиж", – зазначають в ISW.

Зазначимо, раніше Пригожин пропонував націоналізувати майно олігархів для спонсорування війни

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.