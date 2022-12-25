Пригожин пропонує націоналізувати майно олігархів для спонсорування війни, - ISW

У країні-агресорі РФ створюють інформаційні умови для виправдання націоналізації ресурсів олігархів з метою фінансування війни в Україні.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що власник приватної війсбкової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин відвідав похорони загиблого найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росія повинна конфіскувати розкішне майно та житло олігархів, які ігнорують або не підтримують військові зусилля через страх втратити свій привілейований спосіб життя.

Пригожин додав, що ці заможні особи підтримують бачення, згідно з яким "західні куратори" домінують у Росії в обмін на спонсорство їх способу життя, і порівняв сучасну російську олігархію з Росією 1990-х років.

На думку аналітиків, Пригожин такими заявами намагається просувати свої політичні цілі, зокрема легалізацю ПВК "Вагнер" в РФ.

Відео з його заявою про перерозподіл багатств на фоні могил набули значного розголосу в російському Інтернеті. Російські блогери підтримали критику еліт і високо оцінили його підтримку військових дій.

"Можливо, Пригожин використовує такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення жорсткіших заходів націоналізації", - зазначають аналітики ISW.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 22 грудня також опосередковано атакував російських олігархів, однак заявив, що росіяни, які виводять російські гроші за кордон і не мають зв’язку з країною, "є небезпекою" для Росії.

Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є й такі, які не поділяють цих настроїв. Диктатор підкреслив, що "кожен повинен прагнути не тільки залишитися, жити і працювати в Росії, але працювати на благо нашої країни".

"Раніше Путін націоналізував великий бізнес на початку 2000-х років, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, і, можливо, намагається використати націоналізацію, щоб змусити еліти підтримати його війну в Україні або конфіскувати їхнє майно для фінансування військових витрат", - підсумовують в ISW.

Зазначимо, раніше аналітики ISW зауважували, що Путін став залежним у своїх подальших воєнних операціях в Україні від власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина і лідера Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.