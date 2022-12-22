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"Ознака розпачу": Велика Британія підтвердила постачання Північною Кореєю зброї для ПВК "Вагнер"
Велика Британія підтверджує дані США про те, що Північна Корея завершила постачання з порушенням резолюцій Ради безпеки ООН зброї до Росії для її використання приватною військовою компанією "Вагнер" під час війни проти України. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ.
"Той факт, що президент Путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції Росії. Ми працюватимемо з нашими партнерами, аби Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - зазначив глава відомства Джеймс Клеверлі.
У МЗС нагадують, що керівник "групи Вагнера" Євгеній Пригожин перебуває під санкціями Великої Британії ще з 2020 року. У листопаді 2022 року Велика Британія наклала санкції ще на двох осіб за набір ув'язнених у цю ПВК.
Нагадаємо, що раніше інформагентство Reuters повідомило з посиланням на американського високопосадовця, що КНДР завершила постачання партії зброї для ПВК "Вагнер". При цьому в британському МЗС викладають уже від себе й іншу інформацію, викладену у тій самій статті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, там підтверджують спостереження США про те, що Путін все частіше звертається до "вагнерівців" за військовою підтримкою в Україні, що Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування військових операцій в Україні, що в ПВК вербують ув'язнених, у тому числі з тяжкими захворюваннями.
Також зазначено, що саме угруповання нині налічує близько 50 тисяч осіб, дислокованих в Україні, включаючи 10 тисяч контрактників та 40 тисяч засуджених, та відіграє важливу роль у боях за Бахмут Донецької області, зазнаючи при цьому тяжких втрат (близько 1 тисячі вбитих в останні тижні, з яких 90% – засуджені). Водночас зазначено, що "в останні дні Україна, схоже, відбила наступ сил "Вагнера" у Бахмуті".
Джерело фото: ua.depositphotos.com