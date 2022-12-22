"Ознака розпачу": Велика Британія підтвердила постачання Північною Кореєю зброї для ПВК "Вагнер"

Велика Британія підтверджує дані США про те, що Північна Корея завершила постачання з порушенням резолюцій Ради безпеки ООН зброї до Росії для її використання приватною військовою компанією "Вагнер" під час війни проти України. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Той факт, що президент Путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції Росії. Ми працюватимемо з нашими партнерами, аби Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - зазначив глава відомства Джеймс Клеверлі.

У МЗС нагадують, що керівник "групи Вагнера" Євгеній Пригожин перебуває під санкціями Великої Британії ще з 2020 року. У листопаді 2022 року Велика Британія наклала санкції ще на двох осіб за набір ув'язнених у цю ПВК.

Нагадаємо, що раніше інформагентство Reuters повідомило з посиланням на американського високопосадовця, що КНДР завершила постачання партії зброї для ПВК "Вагнер". При цьому в британському МЗС викладають уже від себе й іншу інформацію, викладену у тій самій статті.

Зокрема, там підтверджують спостереження США про те, що Путін все частіше звертається до "вагнерівців" за військовою підтримкою в Україні, що Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування військових операцій в Україні, що в ПВК вербують ув'язнених, у тому числі з тяжкими захворюваннями.

Також зазначено, що саме угруповання нині налічує близько 50 тисяч осіб, дислокованих в Україні, включаючи 10 тисяч контрактників та 40 тисяч засуджених, та відіграє важливу роль у боях за Бахмут Донецької області, зазнаючи при цьому тяжких втрат (близько 1 тисячі вбитих в останні тижні, з яких 90% – засуджені). Водночас зазначено, що "в останні дні Україна, схоже, відбила наступ сил "Вагнера" у Бахмуті".

Джерело фото: ua.depositphotos.com