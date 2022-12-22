КНДР поставила партію зброї ПВК "Вагнер" - ЗМІ

Приватна російська військова компанія "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї для зміцнення окупаційних сил на території України, що свідчить про зростаючу роль цієї структури в поточній війні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

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"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкове постачання зброї компанії "Вагнер", яка сплатила за це озброєння. Минулого місяця Північна Корея поставила переносні ракетні комплекси та ракети до Росії для використання компанією "Вагнер", - заявило анонімне джерело агентства.

Водночас, за його словами, оцінка американської влади, що базується на розвідувальних даних, полягає в тому, що кількість озброєння, наданого з боку КНДР, не змінить динаміку бойових дій в Україні, проте вона стурбована тим, що Північна Корея планує поставити "групі Вагнера" більше військової техніки.

Офіційні особи США також вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, і вони планують порушити це питання в рамках цієї структури.

Співрозмовник агентства зазначив, що російський президент Володимир Путін "дедалі частіше звертається до групи Вагнера", що належить його соратнику Євгену Пригожину, і анонсував введення проти неї найближчими тижнями нових санкцій з боку США після оголошеного 21 грудня обмеження на експорт для неї технологій.

Чиновник на умовах анонімності також повідомив, що Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні, але стикнувся з проблемами вербування росіян для участі у військових діях.

За оцінками США, в Україні дислоковано 50 тисяч бойовиків "Вагнера", зокрема 10 тисяч контрактників та 40 тисяч засуджених, завербованих із російських в'язниць.

Джерело Reuters також зазначило, що, за даними американської розвідки, "група Вагнера" відіграла важливу роль у битві за Бахмут Донецької області і зазнала там важких втрат: за останні тижні було вбито близько 1000 її бійців, більшість із яких були засуджені.

"Вже місяцями російські військові покладаються на "Вагнер" у веденні бойових дій у деяких частинах Донбасу, і в деяких випадках російські військові чиновники фактично підпорядковуються командуванню "Вагнера". Очевидно, що "Вагнер" стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами", - заявив представник американської влади.

Нагадаємо, що в листопаді Північна Корея заявляла, що ніколи не мала угод про постачання озброєння з Росією і не планує їх укладати після того, як у США заявили, що Пхеньян постачає Росії артилерійські снаряди для війни в Україні.

Зазначимо, що Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР після того, як та у липні визнала "незалежними державами" "ДНР" та "ЛНР", які в результаті були наприкінці вересня анексовані Росією.