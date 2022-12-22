КНДР поставила партию оружия ЧВК "Вагнер" - СМИ

Частная российская военная компания "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил на территории Украины, что свидетельствует о растущей роли этой структуры в текущей войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая оплатила это вооружение. В прошлом месяце Северная Корея поставила переносные ракетные комплексы и ракеты в Россию для использования компанией "Вагнер", — заявил анонимный источник агентства.

В то же время, по его словам, оценка американских властей, основанная на разведывательных данных, заключается в том, что количество вооружения, предоставленных со стороны КНДР, не изменит динамику боевых действий в Украине, однако они обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить "группе Вагнера" больше военной техники.

Официальные лица США также считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в рамках этой структуры.

Собеседник агентства указал, что российский президент Владимир Путин "все чаще обращается к группе Вагнера", принадлежащей его соратнику Евгению Пригожину, и анонсировал введение против нее в ближайшие недели новых санкций со стороны США после объявленного 21 декабря ограничения на экспорт для нее технологий.

Чиновник на условиях анонимности также сообщил, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций "Вагнера" в Украине, но столкнулся с проблемами при вербовке россиян для участия в военных действиях.

По оценкам США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков "Вагнера", в том числе 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных, завербованных из российских тюрем.

Источник Reuters также отметил, что, по данным американской разведки, "группа Вагнера" сыграла важную роль в битве за Бахмут Донецкой области и понесла там тяжелые потери: за последние недели было убито около 1000 ее бойцов, большинство из которых были осужденными.

"Уже месяцами российские военные полагаются на "Вагнер" в ведении боевых действий в некоторых частях Донбасса, и в некоторых случаях российские военные чиновники фактически подчиняются командованию "Вагнера". Очевидно, что "Вагнер" становится центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", - заявил представитель американских властей.

Напомним, что в ноябре Северная Корея заявляла, что никогда не имела соглашений о поставке вооружения с Россией и не планирует их заключать, после того, как в США заявили, что Пхеньян снабжает России артиллерийскими снарядами для войны в Украине.

Отметим, что Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР после того, как та в июле признала "независимыми государствами" "ДНР" и "ЛНР", которые в итоге были в конце сентября аннексированы Россией.