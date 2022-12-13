СБУ задержала в Одессе агента РФ, который был "на связи" со штабом ЧВК Вагнер

Служба безопасности в результате контрдиверсионных мер на юге Украины задержала агента спецслужб РФ, который был на “связи” со штабом российской частной военной компании Вагнер и московского ОМОНа.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря. Установлено, что вражеский помощник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы", - говорится в сообщении

По информации СБУ, агента, прежде всего, интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны. Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.

Отмечается, что разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеского агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

Предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения. Для сбора развединформации агент лично выходил на "местность", скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные он пересылал врагу.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и обнаружили компьютерную технику, которую он использовал для подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее военная контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Одессе.