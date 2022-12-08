В Одессе задержали российских шпионов, которые готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским составам ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Одессе.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные места возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль над ней еще на первичном этапе подрывной деятельности.

Задержали обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в РФ.

В СБУ сообщили, что оба задержанных – муж и жена – граждане РФ. Они были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат.

До полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач.

А уже после 24 февраля, прежде всего, пытались выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов "Crotale" и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам.

"Поэтому злоумышленники начали активный сбор информации о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении. Собранные сведения агенты отправляли "связному" – жителю Севастополя, бывшему российскому спецназовцу, негласно сотрудничающему с ГРУ", - сообщают в СБУ.

Для коммуникации с представителями российской спецслужбы агентура использовала заранее отработанный анонимный телеграмм-канал.

Во время обысков по месту жительства агентов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами скрытой переписки с агрессором.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Одессе агента спецслужб РФ, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города.