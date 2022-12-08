В Киеве задержали коллаборантку, которая после деоккупации Харьковщины пыталась бежать в ЕС

В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержана бывшая глава Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала оккупантов.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что предательница добровольно перешла на сторону врага и вошла в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя Куриловской общины".

Находясь на "должности", следовала указаниям Кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора.

Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины.

После освобождения региона коллаборантка сбежала в Киев, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз.

Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее.

"Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного "высокопоставленного" коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.