В Одессе задержан агент РФ, который "охотился" за украинскими "Нептунами" - СБУ (ВИДЕО)

Служба безопасности задержала в Одессе агента спецслужб РФ, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ на территории города.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун". Кроме того, вражеского помощника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После "прилетов" по городской инфраструктуре агент "докладывал" кураторам о результатах вражеского обстрела.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы РФ и предложил им свою помощь. Установлено, что злоумышленник контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети. Так же и передавал им информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и подробным описанием местности.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи врагу закрытых сведений. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыск по месту жительства задержанного и обнаружили мобильный телефон и ноутбук с доказательствами общения с оккупантами.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Им оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и стал сотрудничать со спецслужбами РФ.