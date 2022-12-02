В Херсоне задержали агента РФ: корректировал обстрелы позиций ВСУ на южном фронте

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Им оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и стал сотрудничать со спецслужбами РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

Полученные сведения требовались оккупантам для планирования и подготовки прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск.

Кроме того, во время оккупации областного центра он "сдавал" агрессору адреса пребывания участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Полученную информацию рашисты использовали для проведения массовых незаконных задержаний и похищения людей в застенки.

В "застенках" от потерпевших требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае несогласия применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

По данным следствия, приспешником захватчиков оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и начал сотрудничать со спецслужбами РФ

С начала апреля этого года он приступил к активному выполнению вражеских задач. Для сбора информации "в темную" использовал свои связи, а также объезжал территорию региона.

Полученную информацию агент передавал своему российскому "куратору" через анонимный телеграмм-канал.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и символику страны-агрессора, а также мобильный телефон с перепиской с представителем РФ

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного времени) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщили в СБУ

Ранее СБУ задержала двух коллаборантов из бывшего "МВД РФ" в Херсонской области, которые похищали украинцев.