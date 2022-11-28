СБУ задержала вражеского агента, который "сливал" разведданные о ПВО через российских "журналистов"

Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе российского агента, собиравшего информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в южном регионе и Киеве. В первую очередь, он пытался выявить локации центров управления и системы ПВО, сообщают в СБУ.

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Он передавал сведения через "связного", которым оказался завербованный ФСБ представитель прокремлевского информагентства "Бел.ru". Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный Telegram -канал.

"Полученные сведения враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам. Во время спецоперации в Одессе сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке передачи информации РФ", – говорят в СБУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения. Предложение о сотрудничестве с оккупантами он получил из-за запрещенных соцсетей.

В этих сетях он также не раз высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника стражи порядка изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии РФ.

"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации его преступлений", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ также задержала еще двух агентов РФ в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленники собирали разведданные места дислокации Сил обороны и передавали агрессору локации социальных объектов, в частности, учебных заведений в Славянске.