В Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников".

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Предложение группы Макфола-Ермака признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией станет реальностью. В Конгресс США внесли соответствующий законопроект. Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников"", - отметил Ермак.

По его словам, когда законодательная инициатива вступит в силу, в течение 90 дней ЧВК "Вагнер" признают иностранной террористической организацией.

"Некоторые думали, что мы шутим, но Украина будет системно наказывать всех за преступления против нашего народа. Найдем всех. Догоним тоже всех. Не скроетесь даже в собственных убогих селах, в хижинах без унитазов. Там тоже вас найдем", - подчеркнул Ермак.

Как сообщили авторы документа сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин, законопроект обязывает главу Госдепа США Энтони Блинкена признать ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией в течение 90 дней со дня его вступления в силу. Также указывается, что любые связанные с ЧВК "Вагнер" группы или ее "преемники" тоже будут объявлены террористическими организациями.

Признание ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией позволит США возбудить уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, в том числе и использованием наемников вроде группы "Вагнер" для совершения зверств от их имени. США должны объявить эту "теневую армию" тем, чем она есть: иностранная террористическая группа. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – сказал Викер.

Сенатор Кардин напомнил, что кроме военных преступлений в Украине "вагнеровцы" известны своими зверствами в Сирии и практически на всем африканском континенте.

Как пишет Bloomberg, санкции против ЧВК могут быть ответом Белого дома на давление со стороны некоторых американских законодателей, призвавших администрацию президента США Джо Байдена объявить РФ государством-спонсором терроризма.

Ранее юристы британской компании McCue Jury and Partners подали иск в суд против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им частной военной компании "Вагнер" из-за участия в боевых действиях в Украине.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.

По данным Института изучения войны (ISW), Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина