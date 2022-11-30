США планують визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість визнання приватної військової компанії “Вагнер” Євгена Пригожина, як іноземної терористичної організації.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників видання, Білий дім ще не ухвалив остаточного рішення.

Зазначається, що визнання ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу.

Переслідування Вашингтоном ПВК "Вагнер" покликане стримати діяльність найманців в Україні, а також протидіяти їхньому все більшому впливу в Африці. Угруповання, як і його засновник Євгеній Пригожин, уже перебувають під санкціями США, ЄС і Британії.

Bloomberg пише, що санкції проти ПВК можуть бути відповіддю Білого дому на тиск з боку деяких американських законодавців, які закликали адміністрацію Байдена оголосити РФ державою-спонсором тероризму.

Рух проти ПВК "Вагнер" означатиме нові зусилля США протистояти групі, яка набула популярності та влади в усьому світі, особливо після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, оскільки її найманці зіграли важливу роль у бойових діях.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Крім того, засновника групи Євгена Пригожина вважають головним союзником і прихильником президента Володимира Путіна та його воєнних дій в Україні. Його називають "шеф-кухарем Путіна", оскільки його кейтеринговий бізнес влаштовував обіди, на яких був присутній лідер країни-агресора РФ.

Раніше юристи британської компанії McCue Jury and Partners подали позов до суду проти російського бізнесмена Євгена Пригожина та створеної ним приватної військової компанії "Вагнер" через участь у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.