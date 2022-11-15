Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії, - ГУР

Спочатку армії “кухара Путіна” Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль найшов їм застосування й під час війни проти України.

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Про це повідомляє ГУР МО України.

“Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії”, – пояснив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку.

"Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян", - додав Черняк.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін став залежним у своїх подальших воєнних операціях в Україні від власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина і лідера Чеченської республіки Рамзана Кадирова.