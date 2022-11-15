Армии Пригожина и Кадырова создавали для подавления потенциальных восстаний в России, - ГУР

Первоначально армии "повара Путина" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова создавали для подавления потенциальных восстаний в России. Однако Кремль нашел им применение и во время войны против Украины.

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Об этом сообщает ГУР МО Украины.

“Пригожин и Кадыров – это люди, ради сохранения путинской власти имеющие право на создание собственных армий. Эти армии создавались, прежде всего, для подавления любых потенциальных восстаний внутри России”, – пояснил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

По словам представителя военной разведки Украины, демонстрация "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев, прежде всего, направлена на российскую публику.

"Сегодня, в полномасштабной войне против Украины, кадыровцы используются на фронте в качестве "заградительных отрядов", которые не дают мобилизованным или другим солдатам отступить. То есть основная задача армии Кадырова - запугивание россиян", - добавил Черняк.

Напомним, что по данным Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин стал зависим в своих последующих военных операциях в Украине от владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова.