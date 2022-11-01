Пригожин пытается утвердиться как политическая сила - ISW

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвиняет чиновников в препятствовании полной мобилизации в РФ и пытается расширить свое влияние.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что 31 октября Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой открыть уголовное производство по губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Пригожин считает, что Беглов намерен "разграбить госбюджет и обогатить коррупционеров".

Аналитики считают, что Пригожин использует критику Беглова и других политиков в Петербурге для повышения своей репутации, хотя сам одновременно говорит, что не собирается заниматься политикой и просто исполняет обязанность перед родиной.

В ISW считают, что Пригожин утверждает себя как политический игрок, используя свою связь с ЧВК "Вагнер" для критики оппонентов в элитных кругах России. Так, он подверг критике российских олигархов и представителей элит за то, что они живут в состоянии комфорта и препятствуют "полной мобилизации российского общества".

"Пригожин также объявил о создании "Центра ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге 31 октября, который, по его словам, планируют открыть 4 ноября. Пригожин описал центр как "комплекс зданий, в которых есть места для свободного размещения изобретателей, дизайнеров, ІТ- специалистов, опытного производства и стартовые площадки с намерением создать "комфортную среду для генерации новых идей с целью повысить обороноспособность России, в том числе информационную", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.