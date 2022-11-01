Пригожин намагається утвердитись як політична сила - ISW

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинувачує чиновників у перешкоджанні повній мобілізації в РФ та намагається розширити свій вплив.

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Про це йдеться у звіті Інститута дослідження війни (ISW).

Зазначається, що 31 жовтня Пригожин звернувся до Генпрокуратури РФ з проханням відкрити кримінальне провадження щодо губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова. Пригожин вважає, що Бєглов має намір "розграбувати держбюджет і збагатити корупціонерів".

Аналітики вважають, що Пригожин використовує критику Бєглова та інших політиків у Петербурзі для підвищення своєї репутації, хоча сам одночасно каже, що не збирається займатися політикою і "просто виконує обов'язок перед батьківщиною".

У ISW вважають, що Пригожин стверджує себе як політичний гравець, використовуючи свій зв'язок із ПВК "Вагнер" для критики опонентів в елітних колах Росії. Так, він розкритикував російських олігархів та представників еліт за те, що вони живуть у стані комфорту і перешкоджають "повній мобілізації російського суспільства".

"Пригожин також оголосив про створення "Центру ПВК Вагнера" в Санкт-Петербурзі 31 жовтня, який, за його словами, планують відкрити 4 листопада. Пригожин описав центр як "комплекс будівель, у яких є місця для вільного розміщення винахідників, дизайнерів, ІТ-спеціалістів, дослідного виробництва та стартові майданчики" з наміром створити "комфортне середовище для генерації нових ідей з метою підвищити обороноздатність Росії, в тому числі інформаційну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.