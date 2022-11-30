США планируют признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признания частной военной компании “Вагнер” Евгения Пригожина как иностранной террористической организации.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников издания, Белый дом еще не принял окончательного решения.

Отмечается, что признание ПИК "Вагнер" иностранной террористической организацией позволило бы США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

Преследование Вашингтоном ЧВК "Вагнер" призвано сдержать деятельность наемников в Украине, а также противодействовать их все большему влиянию в Африке. Группировка, как и его основатель Евгений Пригожин, уже находятся под санкциями США, ЕС и Британии.

Bloomberg пишет, что санкции против ЧВК могут быть ответом Белого дома на давление со стороны некоторых американских законодателей, призвавших администрацию Байдена объявить РФ государством-спонсором терроризма.

Движение против Вагнера будет означать новые усилия США противостоять группе, которая приобрела популярность и власть во всем мире, особенно после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, поскольку ее наемники сыграли важную роль в боевых действиях.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Кроме того, основателя группы Евгения Пригожина считают главным союзником и сторонником президента Владимира Путина и его военных действий в Украине. Его называют "шеф-поваром Путина", поскольку его кейтеринговый бизнес устраивал обеды, на которых присутствовал лидер страны-агрессора РФ.

Ранее юристы британской компании McCue Jury and Partners подали иск в суд против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им частной военной компании "Вагнер" из-за участия в боевых действиях в Украине.

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.

По данным Института изучения войны (ISW), Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина).