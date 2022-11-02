У Британії подали до суду на ПВК "Вагнер" та Пригожина

Юристи британської компанії McCue Jury and Partners подали позов до суду проти російського бізнесмена Євгена Пригожина та створеної ним приватної військової компанії "Вагнер" через участь у бойових діях в Україні.

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Про це повідомляє видання iNews.

Як зазначається, позов поданий з метою отримання репарацій у мільярди доларів, які передадуть жертвам злочинів, скоєних "вагнерівцями" в Україні.

За словами старшого партнера компанії McCue Jury and Partners Джейсона МакК'ю, ПВК "Вагнер" та її засновник Євген Пригожин брали участь в терористичній кампанії в Україні, включаючи вбивства, зґвалтування, напади на інфраструктуру та закладення вибухівки навколо ядерних об’єктів.

"Їхня мета полягала в тому, щоб поширити терор і хаос в Україні", - заявив МакК'ю.

Він повідомив, що позов поданий групою постраждалих українців у Британії, але юридична компанія "символічно представляє" всіх українців, які постраждали від дій ПВК "Вагнер" і Пригожина та війни.

"Позов розпочали з офіційного вручення Пригожину та досудової претензії. Це перший випадок у світі, коли "Вагнеру" та їм подібним жертви пред'явили позов до суду за тероризм, використаний як знаряддя незаконної війни Путіна", - підкреслив МакК'ю.

За його словами, у Високому суді Лондона будуть представлені докази, того, що ПВК "Вагнер" займалася тероризмом проти українського народу і що брала участь у незаконній змові з метою розгортання тероризму для сприяння незаконному вторгненню в Україну. Зокрема, йдеться про масові страти, незаконні затримання, тортури людей під час допитів і насильницьке переміщення цивільних осіб.

Зазначається, що розслідування здебільшого стосується ролі "вагнерівців" у повномасштабній війні Росії проти України. Проте в його рамках також вивчать використання Росією найманців у країнах Близькомого Сходу, Африки та Південної Америки.

Раніше аналітики Інститута дослідження війни ISW повідомляли, що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.