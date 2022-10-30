У розвідці Британії розповіли, навіщо "вагнеровці" масово вербують хворих на ВІЛ та гепатит в'язнів

Засновник приватної військової кампанії “Вагнер” Євген Пригожин масово вербує в’язнів із російських тюрем із ВІЛ та гепатитом С для подальшого їхнього залучення до будівництва системи оборонних укріплень на Донбасі.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві зазначають, що роль ПВК "Вагнер" значно змінилася після вторгнення Росії в Україну. Якщо під час попередніх конфліктів Пригожин дотримувався відносно високих стандартів набору до ПВК, то зараз переходить від якості до кількості новобранців.

Розвідка посилається на пост Пригожина, який він опублікував 27 жовтня, в якому визнав, що до військової компанії вербують російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит С.

"Приймання ув’язнених із серйозними медичними проблемами підкреслює підхід, який тепер надає пріоритет кількості, а не досвіду чи якості. У попередніх конфліктах Пригожин дотримувався відносно високих стандартів набору, і багато його операторів раніше служили професійними російськими військовими", - зазначають у розвідці Британії.

Також у відомстві нагадують, що нещодавно Пригожин обговорював плани створення так званої 200-кілометрової оборонної "лінії Вагнера" на сході України.

У розвідці Британії підкреслюють, що таке будівництво потребує значної кількості робочої сили.

"Існує ймовірність того, що деяких засуджених-новобранців спочатку будуть залучати до роботи над будівництвом оборони", - додають у розвідці Британії.

Раніше Головне управляння розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російська ПВК "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C. Таких хворих "бійців" росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

Раніше у розвідці повідомляли, що більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.