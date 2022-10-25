"Вагнерівці" масово рекрутують в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит

Російська приватна військова компанія "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

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Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що таких хворих "бійців" росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

"Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ЧВК "Вагнер" було "мобілізовано" понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для "маркування" інфікованих бойовиків, командування "вагнерівців" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - при гепатиті", - повідомляють у розвідці.

Зазначається, що у середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією.

Відомо,що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

У ГУР МО зауважують, що в Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ЧВК "Вагнер" .

Раніше у розвідці повідомляли, що більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.