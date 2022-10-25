"Вагнеровцы" массово рекрутируют заключенных, больных ВИЧ и гепатитом С

Российская частная военная компания "Вагнер" начала массово рекрутировать узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ и гепатитом C.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что таких больных бойцов россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для "маркировки" инфицированных боевиков, командование "вагнеровцев" заставляет их одевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые - при гепатите", - сообщают в разведке.

Отмечается, что в среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией.

Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В ГУР МО отмечают, что в Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, подтверждающие информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК "Вагнер".

Ранее в разведке сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится наибольший процент погибших.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.