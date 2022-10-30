В разведке Британии рассказали, зачем "вагнеровцы" массово вербуют больных на ВИЧ и гепатит заключенных

Основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин массово вербует заключенных из российских тюрем с ВИЧ и гепатитом С для дальнейшего их привлечения к строительству системы оборонных укреплений на Донбассе.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве отмечают, что роль ЧВК "Вагнер" значительно изменилась после вторжения России в Украину. Если во время предыдущих конфликтов Пригожин соблюдал высокие стандарты набора в ЧВК, то сейчас переходит от качества к количеству новобранцев.

Разведка ссылается на пост Пригожина, который он опубликовал 27 октября, в котором признал, что в военную кампанию вербуют российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С.

"Прием заключенных с серьезными медицинскими проблемами подчеркивает подход, который теперь придает приоритет количеству, а не опыту или качеству. В предыдущих конфликтах Пригожин придерживался относительно высоких стандартов набора, и многие его наемники ранее служили профессиональными российскими военными", - отмечают в разведке Британии. .

Также в ведомстве напоминают, что недавно Пригожин обсуждал планы по созданию так называемой 200-километровой оборонной "линии Вагнера" на востоке Украины.

В разведке Британии подчеркивают, что такое строительство требует большого количества рабочей силы.

"Существует вероятность того, что некоторых осужденных новобранцев сначала будут привлекать к работе над строительством обороны", - добавляют в разведке Британии.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что ЧВК "Вагнер" начала массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C. Таких больных "бойцов" россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

Ранее в разведке сообщалось, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.