В Британии подали в суд на ЧВК "Вагнер" и Пригожина

Юристы британской компании McCue Jury and Partners подали иск в суд против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им частной военной компании "Вагнер" из-за участия в боевых действиях в Украине.

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Об этом сообщает издание iNews.

Как отмечается, иск подан с целью получения репараций в миллиарды долларов, которые будут переданы жертвам преступлений, совершенных "вагнеровцами" в Украине.

По словам старшего партнера компании McCue Jury and Partners Джейсона МакКью, ЧВК "Вагнер" и ее основатель Евгений Пригожин принимали участие в террористической кампании в Украине, включая убийства, изнасилования, нападения на инфраструктуру.

"Их цель заключалась в том, чтобы распространить террор и хаос в Украине", - заявил МакКью.

Он сообщил, что иск подан группой пострадавших украинцев в Британии, но юридическая компания "символически представляет" всех украинцев, пострадавших от действий ЧПК "Вагнер" и Пригожина и войны.

"Иск начали с официального вручения Пригожину досудебной претензии. Это первый случай в мире, когда "Вагнеру" и им подобным жертвам предъявили иск в суд за терроризм, использованный как орудие незаконной войны Путина", - подчеркнул МакКью.

По его словам, в Высоком суде Лондона будут представлены доказательства того, что ЧВК "Вагнер" занималась терроризмом против украинского народа и участвовала в незаконном сговоре с целью развертывания терроризма для содействия незаконному вторжению в Украину. В частности, речь идет о массовых казнях, незаконных задержаниях, пытках людей во время допросов и насильственном перемещении гражданских лиц.

Отмечается, что расследование в основном касается роли "вагнеровцев" в полномасштабной войне России против Украины. Однако в его рамках также изучат использование Россией наемников в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Ранее аналитики Института исследования войны ISW сообщали, что Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.