До Конгресу США внесли законопроект про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Документ має назву "Про притягнення до відповідальності російських найманців"

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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Пропозиція групи Макфола-Єрмака визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією стане реальністю. До Конгресу США внесли відповідний законопроєкт. Документ має назву "Про притягнення до відповідальності російських найманців"", - зазначив Єрмак.

За його словами, коли законодавча ініціатива набуде чинності, то протягом 90 днів ПВК "Вагнер" визнають іноземною терористичною організацією.

"Дехто думав, що ми жартуємо, але Україна системно каратиме всіх за злочини проти нашого народу. Знайдемо всіх. Доженемо теж всіх. Не сховаєтесь навіть у власних убогих селах, в халупах без унітазів. Там теж вас знайдемо.", - підкреслив Єрмак.

Як повідомили автори документу сенатори Роджер Вікер та Бен Кардін, законопроект зобов’язує голову Держдепу США Ентоні Блінкена визнати ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією протягом 90 днів з дня набуття ним чинності. Також вказується, що будь-які пов’язані з ПВК "Вагнер" групи або її "наступники" теж будуть оголошені терористичними організаціями.

Визнання ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією дозволить США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу.

"Владімір Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, зокрема й використанням найманців на кшталт групи "Вагнер" для вчинення звірств від їхнього імені. США повинні оголосити цю "тіньову армію" тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує", – сказав Вікер.

Сенатор Кардін нагадав, що крім воєнних злочинів в Україні, "вагнерівці" відомі своїми звірствами у Сирії та практично на всьому африканському континенті.

Як пише Bloomberg , санкції проти ПВК можуть бути відповіддю Білого дому на тиск з боку деяких американських законодавців, які закликали адміністрацію президента США Джо Байдена оголосити РФ державою-спонсором тероризму.

Раніше юристи британської компанії McCue Jury and Partners подали позов до суду проти російського бізнесмена Євгена Пригожина та створеної ним приватної військової компанії "Вагнер" через участь у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.