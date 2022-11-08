Северная Корея отрицает поставки оружия России

Северная Корея заявила, что никогда не заключала вооруженных соглашений с Россией и не планирует этого после того, как в США заявили, что Пхеньян поставляет России артиллерийские снаряды для войны в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея тайно поставляет России "значительное" количество артиллерийских снарядов.

Кирби сказал, что Северная Корея пыталась скрыть поставки, направляя их через страны Ближнего Востока и Северной Африки и что Вашингтон внимательно следит за этим.

Официальный представитель министерства обороны Северной Кореи назвал эти обвинения слухами и сказал, что Пхеньян "никогда не торговал оружием" с Россией" и "не планирует делать это в будущем".

"Мы расцениваем такие шаги США как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене, ссылаясь на незаконную "санкционную резолюцию" (Совбеза ООН) против КНДР", – сказал чиновник.

Reuters пишет, что любая помощь с оружием станет еще одним признаком углубления связей между Москвой и Пхеньяном, поскольку изоляция России из-за ее войны в Украине растет.

Северная Корея была одной из немногих стран, признавших независимость сепаратистских украинских регионов, и она выразила поддержку провозглашенной Россией аннексии части Украины.

"Северная Корея явно использует войну с Украиной, чтобы усилить свои отношения с Россией", – заявил в заявлении Виктор Ча из Центра стратегических и международных исследований США.

По его словам, комментарии Кирби свидетельствуют о том, что Вашингтон будет следить за поставками, но не верит, что это существенно повлияет на ход войны.

Однако у Соединенных Штатов есть возможность отслеживать поставки и перехватить их.

"Во избежание любых военных столкновений власти США могли бы координировать действия с другими странами, чтобы задержать груз на таможне, чтобы предотвратить его попадание на поле боя", - сказал Виктор Ча.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что страна-агрессор РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.

Напомним, Украина разорвала отношения с Пхеньяном после того, как в июле страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины.