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Северная Корея отрицает поставки оружия России
Северная Корея заявила, что никогда не заключала вооруженных соглашений с Россией и не планирует этого после того, как в США заявили, что Пхеньян поставляет России артиллерийские снаряды для войны в Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея тайно поставляет России "значительное" количество артиллерийских снарядов.
Кирби сказал, что Северная Корея пыталась скрыть поставки, направляя их через страны Ближнего Востока и Северной Африки и что Вашингтон внимательно следит за этим.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Официальный представитель министерства обороны Северной Кореи назвал эти обвинения слухами и сказал, что Пхеньян "никогда не торговал оружием" с Россией" и "не планирует делать это в будущем".
"Мы расцениваем такие шаги США как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене, ссылаясь на незаконную "санкционную резолюцию" (Совбеза ООН) против КНДР", – сказал чиновник.
Reuters пишет, что любая помощь с оружием станет еще одним признаком углубления связей между Москвой и Пхеньяном, поскольку изоляция России из-за ее войны в Украине растет.
Северная Корея была одной из немногих стран, признавших независимость сепаратистских украинских регионов, и она выразила поддержку провозглашенной Россией аннексии части Украины.
"Северная Корея явно использует войну с Украиной, чтобы усилить свои отношения с Россией", – заявил в заявлении Виктор Ча из Центра стратегических и международных исследований США.
По его словам, комментарии Кирби свидетельствуют о том, что Вашингтон будет следить за поставками, но не верит, что это существенно повлияет на ход войны.
Однако у Соединенных Штатов есть возможность отслеживать поставки и перехватить их.
"Во избежание любых военных столкновений власти США могли бы координировать действия с другими странами, чтобы задержать груз на таможне, чтобы предотвратить его попадание на поле боя", - сказал Виктор Ча.
Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что страна-агрессор РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.
Напомним, Украина разорвала отношения с Пхеньяном после того, как в июле страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины.