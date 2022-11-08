Північна Корея заперечує поставки зброї Росії

Північна Корея заявила, що ніколи не мала збройних угод з Росією і не планує їх укладати після того, як в США заявили, що Пхеньян постачає Росії артилерійські снаряди для війни в Україні.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив , що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея таємно постачає Росії "значну" кількість артилерійських снарядів.

Кірбі сказав, що Північна Корея намагалася приховати поставки, направляючи їх через країни Близького Сходу та Північної Африки, і що Вашингтон уважно стежить за цим.

Офіційний представник міністерства оборони Північної Кореї назвав ці звинувачення чутками і сказав, що Пхеньян "ніколи не мав "торгів зброєю" з Росією" і "не планує робити це в майбутньому".

"Ми розцінюємо такі кроки США як частину їхньої ворожої спроби заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконну "санкційну резолюцію" (Ради безпеки ООН) проти КНДР", – сказав чиновник.

Reuters пише, що будь-яка допомога зі зброєю буде ще однією ознакою поглиблення зв’язків між Москвою та Пхеньяном, оскільки ізоляція Росії через її війну в Україні зростає.

Північна Корея була однією з небагатьох країн, які визнали незалежність сепаратистських українських регіонів, і вона висловила підтримку проголошеної Росією анексії частини України.

"Північна Корея явно використовує війну з Україною, щоб посилити свої відносини з Росією", – заявив у заяві Віктор Ча з Центру стратегічних і міжнародних досліджень США.

За його словами, коментарі Кірбі свідчать про те, що Вашингтон стежитиме за поставками, але не вірить, що це суттєво вплине на перебіг війни.

Проте Сполучені Штати мають можливість відстежувати поставки і перехопити їх.

"Щоб уникнути будь-яких військових зіткнень, влада США могла б координувати дії з іншими країнами, щоб затримати вантаж на митниці, щоб запобігти його потраплянню на поле бою", - сказав Віктор Ча.

Зазначимо, раніше видання The New York Times з посиланням на розвідку США повідомило, що країна-агресор РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.

Нагадаємо, Україна розірвала відносини з Пхеньяном після того, як у липні країна-ізгой визнала незалежними державами дві підтримувані Росією сепаратистські так звані "народні республіки" на сході України.