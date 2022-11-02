Північна Корея таємно передає Росії боєприпаси, — CNN

Згідно з розсекреченими даними розвідки США, Північна Корея почала таємному постачати Росії артилерійські снаряди для війни в Україні. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на офіційних осіб США, знайомих з розвідданими.

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Північна Корея намагається приховати поставки, намагаючись створити враження, що нібито боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки.

"У вересні КНДР публічно заперечила, що мала намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів, водночас приховуючи справжнє призначення поставок зброї", — заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Офіційні особи США вважають, що таємні поставки з Північної Кореї, а також безпілотників з Ірану доводять, що навіть звичайні артилерійські арсенал ЗС РФ значно скоротився з 24 лютого.

Як повідомляв міністр оборони Олексій Резніков, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609.

В цей же час розвідка США підтвердила, що РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і тому була змушена попросити ракети та артилерію в Північної Кореї.