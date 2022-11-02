Северная Корея тайно передает России боеприпасы, - CNN

Согласно рассекреченным данным разведки США, Северная Корея начала тайно поставлять России артиллерийские снаряды для войны в Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с разведданными.

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Северная Корея скрывает поставки, пытаясь создать впечатление, что якобы боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намеревалась поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно поставляет для войны России в Украине значительное количество артиллерийских снарядов, в то же время скрывая настоящее назначение поставок оружия", - заявил координатор Совета национальной безопасности стратегических коммуникаций Джон Кирби.

Официальные лица США полагают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотников из Ирана доказывают, что даже обычные артиллерийские арсеналы ВС РФ значительно сократились с 24 февраля.

Как сообщал министр обороны Алексей Резников, что в начале полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия имела на своем вооружении 1844 высокоточных ракет. Спустя почти 8 месяцев войны в РФ их осталось всего 609.

В то же время разведка США подтвердила, что РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и поэтому была вынуждена попросить ракеты и артиллерию в Северной Корее.