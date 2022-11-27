В РФ создают новую ЧВК, чтобы ослабить влияние Пригожина

В Кремле одобрили создание других частных военных компаний во главе с приближенными к режиму лицами, которые должны ликвидировать монополию руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в данной сфере.

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Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что 26 ноября Главное разведывательное управление Украины (ГУР) сообщило, что российские чиновники назначили связанного с Виктором Януковичем прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных Россией территориях в Украине. Саркисян намерен создать новую "частную военную компанию".

В ГУР считают, что это свидетельствует о попытке создать противовес фактической монополии Пригожина в данной сфере.

Аналитики ISW отмечают, что часть российских чиновников пытаются уравновесить влияние финансиста группы "Вагнер" путем продвижения других параллельных военных структур.

Как подчеркивают в ISW, глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур в Чечне.

Недавно Кадыров встретился с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.

"Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению имеющихся параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании по противодействию росту влияния Пригожина, использующего свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральную фигуру в российской политике", – подчеркивают в ISW.

Напомним, что по данным Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин стал зависим в своих последующих военных операциях в Украине от владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.