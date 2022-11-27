У РФ створюють нову ПВК, щоб послабити вплив Пригожина

В Кремлі схвалили створення інших приватних військових компаній на чолі з наближеними до режиму особами, які повинні ліквідувати монополію керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в даній сфері.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 26 листопада Головне розвідувальне управління України (ГУР) повідомило, що російські чиновники призначили пов’язаного з Віктором Януковичем прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна новим адміністратором в’язниць на окупованих Росією територіях в Україні. Саркісян має намір створити нову "приватну військову компанію".

У ГУР вважають, що це свідчить про спробу створити противагу фактичній монополії Пригожина у даній сфері.

Аналітики ISW вважають, що частина російських чиновників намагаються врівноважити вплив фінансиста групи “Вагнер” шляхом просування інших паралельних військових структур.

Як підкреслюють в ISW, глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно просуває свої зусилля щодо створення паралельних військових структур у Чечні.

Нещодавно Кадиров зустрівся з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним і заявив, що вони обговорювали створення нових підрозділів російської армії та Росгвардії, що складаються з чеченського персоналу.

"Російські офіційні особи можуть сприяти подальшому просуванню наявних паралельних військових структур Кадирова і зусиль Саркісяна щодо створення приватної військової компанії для протидії зростанню впливу Пригожина, який використовує свої структури, щоб зарекомендувати себе як центральну фігуру в російській політиці", – підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін став залежним у своїх подальших воєнних операціях в Україні від власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина і лідера Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.