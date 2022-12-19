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Британская разведка рассказала о роли "вагнеровцев" в наступлении на Бахмут
Российская группа "Вагнер" продолжает играть немаловажную роль в боях вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы "вагнеровцы" разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В ведомстве отмечают, что боевикам выдают смартфоны или планшеты, на которых показана предназначенная им ось наступления и цель атаки, наложенные на коммерческие спутниковые изображения.
При этом командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию от небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным британской разведки, отдельным лицам и подразделениям приказано двигаться по заранее спланированному маршруту, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой.
Кроме того, "вагнеровцам, самовольно отклоняющимся от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, грозит казнь.
"Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-узников, которых организация считает расходным материалом", – подчеркивают в разведке Британии.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что попытки россиян совершить наступление на Бахмут Донецкой области привели лишь к тому, что живая сила и техника армии РФ продолжает истощаться. Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.