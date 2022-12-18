Россия создает "творческие бригады" на фронт, чтобы поднять боевой дух армии - британская разведка

В России хотят поднять боевой дух деморализованных оккупантов с помощью "фронтовых творческих бригад", в которые входят оперные певцы, актеры и артисты цирка.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 14 декабря Минобороны России объявило о создании двух "фронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа войск, участвующих в "специальной военной операции". В ряды этих бригад войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. До этого россиян призывали передавать на фронт музыкальные инструменты.

"Военная музыка и организация развлечений для военных на передовой имеет длительную традицию во многих армиях мира, но в России тесно связана с советской концепцией идеологически-политического воспитания", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что низкий моральный дух почти точно продолжает являться большой проблемой среди большой доли российских войск.

"Но солдат беспокоят прежде всего большие потери, проблемы с лидерством, оплатой, снаряжением, непонимание целей войны. И "творческие бригады" вряд ли существенно снизят эти тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии ранее сообщала, что новая волна критики в адрес Министерства обороны РФ свидетельствует о том, что в силовом блоке страны-агрессора снова развернулось жесткое противостояние между разными группами влияния.