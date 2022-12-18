Росія створює "творчі бригади" на фронт, щоб підняти бойовий дух армії - британська розвідка

У Росії хочуть підняти бойовий дух деморалізованих окупантів за допомогою "фронтових творчих бригад", до яких входять оперні співаки, актори та артисти цирку.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 14 грудня Міноборони Росії оголосило про створення двох "фронтових творчих бригад" для підняття бойового духу військ, які беруть участь у "спеціальній військовій операції". До лав цих бригад увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку. Перед тим росіян закликали передавати на фронт музичні інструменти.

"Військова музика та організація розваг для військових на передовій має тривалу традицію у багатьох арміях світу, але у Росії тісно пов’язана з радянською концепцією ідеологічно-політичного виховання", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що низький моральний дух майже точно продовжує бути великою проблемою серед великої частки російських військ.

"Але солдатів турбують передусім великі втрати, проблеми з лідерством, оплатою, спорядженням, нерозуміння цілей війни. І "творчі бригади" навряд чи суттєво зменшать ці тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомляла, що нова хвиля критики на адресу Міністерства оборони РФ свідчить, що у силовому блоці країни-агресора знову розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу.