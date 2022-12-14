У верхівці армії РФ чергова криза управління, - розвідка Британії

Нова хвиля критики на адресу Міністерства оборони РФ свідчить, що у силовому блоці країни-агресора знову розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Відомство зазначає, що колишній офіцер військової розвідки РФ Ігор Гіркін, заявив, що провів два місяці у складі батальйону терористичного угрупування "ДНР" на передовій. Він стверджує, що його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у війні Росії проти України.

Крім цього, Гіркін також висміював нинішні зусилля російської армії щодо будівництва великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їх користь у сучасній війні.

"Коментарі Гіркіна підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків. Чутки, які поширювалися останнім часом в соціальних мережах про те, що начальника генштабу РФ генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії", - підкреслюють в розвідці Британії.

Раніше повідомлялося, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх бойовиків "ДНР" через неспроможність виконати обіцянки, заявлені під час початку проведення так званої "спецоперації.