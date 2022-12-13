Пресконференцію Путіна скасували, щоб уникнути запитань про війну в Україні - розвідка Британії

Пресконференію президента країни-агресора РФ Володимира Путіна скасували, ймовірно, через зростання антивоєнних настроїв у країні і побоювання, що на ній почнуть ставити запитання про війну в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що Путін вперше за 10 років не буде проводити традиційну пресконференцію за підсумками року. Хоча цей захід часто використовувався як можливість продемонструвати нібито чесність Путіна.

"Хоча питання майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов'язане з побоюваннями з приводу поширеності антивоєнних настроїв у Росії", - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що кремлівські чиновники майже напевно вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому присутній Путін, може вийти з-під контролю через несанкціоновані обговорення "спеціальної військової операції".

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що підтримка війни серед населення Росії значно падає, через відсутність значних успіхів російській владі буде все важче її зберігати.