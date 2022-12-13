Пресс-конференцию Путина отменили во избежание вопросов о войне в Украине - разведка Британии

Пресс-конференцию президента страны-агрессора РФ Владимира Путина отменили, вероятно, из-за роста антивоенных настроений в стране и опасений, что там начнут задавать вопросы о войне в Украине.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что Путин впервые за 10 лет не будет проводить традиционную пресс-конференцию по итогам года. Хотя это мероприятие часто использовалось как возможность продемонстрировать якобы честность Путина.

"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что поддержка войны среди населения России значительно падает, из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее ее сохранять.