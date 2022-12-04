Підтримка війни в РФ падає, і зберігати її буде все складніше – розвідка Британії

Підтримка війни серед населення Росії значно падає, через відсутність значних успіхів російській владі буде все важче її зберігати.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Британська розвідка посилається на опубліковані незалежним російським ЗМІ результати закритих соціологічних опитувань Федеральної служби охорони РФ, згідно з якими 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% підтримують продовження конфлікту.

Зазначається, що ці дані відповідають аналогічному опитуванню за жовтень 2022-го, в якому 57% респондентів у Росії висловилися за переговори. При цьому у квітні 2022 року близько 80% росіян стверджували, що підтримують війну в Україні.

"Попри зусилля російської влади щодо забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року. Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населеннях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) раніше повідомляв, що російська влада стикається з труднощами щодо виплат військовим, які їм були обіцяні, ці проблеми посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.