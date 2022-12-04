Поддержка войны в РФ падает и сохранять ее будет все сложнее – разведка Британии

Поддержка войны среди населения России значительно падает, из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все сложнее ее сохранять.

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Об этом сообщает разведка Британии .

Британская разведка ссылается на опубликованные независимым российским СМИ результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

Эти данные соответствуют аналогичному опросу за октябрь 2022-го, в котором 57% респондентов в России высказались за переговоры. При этом в апреле 2022 около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.

"Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Поскольку Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения", - говорится в сообщении.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) ранее сообщал, что российские власти сталкиваются с трудностями по выплатам военным, которые им были обещаны, эти проблемы усугубляют социальное напряжение в российском обществе.