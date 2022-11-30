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РФ расширяет репрессивные полномочия государства, чтобы предотвратить рост инакомыслия - разведка Британии
Кремль расширяет репрессивные полномочия государства после вторжения в Украину, чтобы предотвратить распространение инакомыслия в РФ.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что в июле 2022 года Путин одобрил поправки к "Закону об иностранных агентах", который широко использовался для репрессий против оппонентов режима. Ожидается, что новые меры вступят в силу уже 1 декабря 2022 года.
Закон 2012 года определяет "иностранных агентов" как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определение, добавив лиц, просто находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция продолжается после возвращения Путина на пост президента в 2012 году, но эта тенденция резко усилилась после вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
В разведке считают, что Кремль, вероятно, действует на опережение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку война в Украине все больше влияет на повседневную жизнь россиян.
Напомним, разведка Британии ранее сообщала, что российские оккупационные войска под командованием Сергея Суровикина действуют более эффективно, но армия расколота из-за плохого руководства на более низком уровне.