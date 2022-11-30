РФ расширяет репрессивные полномочия государства, чтобы предотвратить рост инакомыслия - разведка Британии

Кремль расширяет репрессивные полномочия государства после вторжения в Украину, чтобы предотвратить распространение инакомыслия в РФ.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в июле 2022 года Путин одобрил поправки к "Закону об иностранных агентах", который широко использовался для репрессий против оппонентов режима. Ожидается, что новые меры вступят в силу уже 1 декабря 2022 года.

Закон 2012 года определяет "иностранных агентов" как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определение, добавив лиц, просто находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.

"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция продолжается после возвращения Путина на пост президента в 2012 году, но эта тенденция резко усилилась после вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что Кремль, вероятно, действует на опережение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку война в Украине все больше влияет на повседневную жизнь россиян.

Напомним, разведка Британии ранее сообщала, что российские оккупационные войска под командованием Сергея Суровикина действуют более эффективно, но армия расколота из-за плохого руководства на более низком уровне.