РФ розширює репресивні повноваження держави, щоб запобігти зростанню інакомислення - розвідка Британії

Кремль розширює репресивні повноваження держави після вторгнення в Україну, щоб запобігти поширенню інакомислення в РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що у липні 2022 року Путін схвалив поправки до "Закону про іноземних агентів", який широко використовувався для репресій проти опонентів режиму. Очікується, що нові заходи набудуть чинності уже 1 грудня 2022 року.

Закон 2012 року визначає "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення, додавши осіб, які просто перебувають під невизначеним "впливом або тиском" іноземних гравців. Міністерство юстиції також матиме право публікувати особисті дані та адреси призначених "іноземних агентів", що майже напевно поставить їх під загрозу переслідування.

"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція продовжується після повернення Путіна на посаду президента в 2012 році, але ця тенденція різко посилилася після вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що Кремль, ймовірно, діє на випередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки війна в Україні все більше впливає на повсякденне життя росіян.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомляла, що російські окупаційні війська під командуванням Сергія Суровікіна діють більш ефективно, але армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні.