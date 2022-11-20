Російська армія розколота через погане керівництво - британська розвідка

Російські окупаційні війська під командуванням Сергія Суровікіна діють більш ефективно, але армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що нещодавній відступ Росії з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим, ніж попередні.

За даними британської розвідки, втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, росіяни знищили значну частину техніки, аби вона не дісталася українським військам.

"Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак сили все ще розколоті через погане керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття", - йдеться у повідомленні.

Як приклад розвідка назвала інцидент, що стався з російськими військовими Східного округу: дві роти після загибелі їх командира втекли з поля бою. Інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це, намагаючись приховати інцидент.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що російські окупаційні війська після відступу з правого берега Дніпра намагатимуться передислокувати частину сил для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.