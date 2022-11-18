Британська розвідка оцінила, куди РФ намагатиметься перекинути виведені з Херсона сили

Російські окупаційні війська після відступу з правого берега Дніпра намагатимуться передислокувати частину сил для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.

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Про це повідомила розвідка Британії.

Зазначається, що після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні. Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця між Донецькою і Луганською областями.

Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українськими військовими.

"Цілком імовірно, що Росія спробує з часом передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 15 листопада повідомив, що у Херсонській області триває "перегрупування" російських сил. Тепер окремі підрозділи окупантів тікають із Скадовського та Генічеського районів регіону.