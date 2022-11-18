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Британская разведка оценила, куда РФ будет пытаться перебросить выведенные из Херсона силы
Российские оккупационные войска после отступления с правого берега Днепра будут пытаться передислоцировать часть сил для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.
Об этом сообщила разведка Британии.
Отмечается, что после отступления с правобережья Днепра в Херсонской области российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине. Подразделения построили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца между Донецкой и Луганской областями.
Некоторые эти места расположены на 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о подготовке российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинскими военными.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вполне вероятно, что Россия попытается со временем передислоцировать часть выведенных из Херсона сил для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут Донецкой области", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ 15 ноября сообщил, что в Херсонской области продолжается "перегруппировка" российских сил. Теперь отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов региона.