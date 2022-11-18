Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Британская разведка оценила, куда РФ будет пытаться перебросить выведенные из Херсона силы

Британская разведка оценила, куда РФ будет пытаться перебросить выведенные из Херсона силы

Российские оккупационные войска после отступления с правого берега Днепра будут пытаться передислоцировать часть сил для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила разведка Британии.

Отмечается, что после отступления с правобережья Днепра в Херсонской области российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине. Подразделения построили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца между Донецкой и Луганской областями.

Некоторые эти места расположены на 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о подготовке российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинскими военными.

"Вполне вероятно, что Россия попытается со временем передислоцировать часть выведенных из Херсона сил для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ 15 ноября сообщил, что в Херсонской области продолжается "перегруппировка" российских сил. Теперь отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов региона.

Автор:
Нина Комащенко