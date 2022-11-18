Британская разведка оценила, куда РФ будет пытаться перебросить выведенные из Херсона силы

Российские оккупационные войска после отступления с правого берега Днепра будут пытаться передислоцировать часть сил для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила разведка Британии.

Отмечается, что после отступления с правобережья Днепра в Херсонской области российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине. Подразделения построили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца между Донецкой и Луганской областями.

Некоторые эти места расположены на 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о подготовке российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинскими военными.

"Вполне вероятно, что Россия попытается со временем передислоцировать часть выведенных из Херсона сил для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ 15 ноября сообщил, что в Херсонской области продолжается "перегруппировка" российских сил. Теперь отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов региона.