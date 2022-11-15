Отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов, — Генштаб

В Херсонской области продолжается "перегруппировка" российских сил. Теперь отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов региона. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил 15 ноября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать украинскую территорию в соответствии со своими стратегическими планами. В частности, подтверждены результаты огневого поражения противника.

Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери ВС РФ составили до 10 человек погибшими. Также украинские защитники ликвидировали 5 единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за 15 ноября поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.

В Кременной Луганской области наблюдается потеря управление отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует убежать со своих рубежей и отойти в город.

В то же время россияне продолжают атаковать мирное население. В течение суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты по линии столкновения.

Как ранее сообщали в Генштабе, наступательные действия на Херсонском направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, равно как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.