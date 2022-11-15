Оккупанты уничтожили объект, который поставлял электричество на Херсонщину и часть Николаевщины (ВИДЕО)

Оккупанты практически уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

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Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная - что по мнению террористов не сделали взрывы, дополнительно расстреляны и разбиты", - отметил он.

По его словам, несмотря на это, "Укрэнерго" вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей.

"Это не будет просто - саперы уже обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты. Большая часть освобожденной Херсонщины без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по избранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее", - подчеркнул Кудрицкий .

Он также сообщил, что в выходные зарубежным партнерам Украины уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонщины. По его словам, уже откликнулись системные операторы Польши и Франции, оборудование уже следует в Украину.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.

Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.