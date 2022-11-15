Окупанти знищили об'єкт, який постачав електрику на Херсонщину та частину Миколаївщини (ВІДЕО)

Окупанти практично знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна - що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено", - зазначив він.

За його словами, попри це, "Укренерго" разом з ВЦА, ДСНС і обленерго вже опрацювують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей.

"Це не буде просто - сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше", - наголосив Кудрицький.

Він також повідомив, що на вихідних закордонним партнерам України вже передали перелік необхідного обладнання для Херсонщини. За його словами, вже відгукнулися системні оператори Польщі і Франції, обладнання вже прямує в Україну.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що операція тривала від початку вересня.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.