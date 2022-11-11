Генштаб: ВСУ 9 ноября освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области, россияне отступают, минируя дороги за собой Генштаб: ВСУ 9 ноября освободили 12 населенных пунктов в Херсонской области, россияне отступают, минируя дороги за собой

Вооруженные силы Украины ведут активное контрнаступление на юге Украины, а именно в Херсонской области. За прошедшие сутки, 9 ноября, украинские защитники взяли под контроль 12 населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Так, по подтвержденной информации, украинские защитники освободили Пятихатки, Дудчаны, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромко, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

"Последующие действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, из соображений безопасности операции, официальное обнародование результатов будет впоследствии", - объясняют в Генштабе.

Отступая, россияне продолжают заниматься мародерством и террором мирного населения. На оккупированной территории Херсонской области захватчики принудительно выселяют людей.

"В поселке Зеленовка противник запретил жителям любые перемещения по населенным пунктам и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Козацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения", - рассказали военные.

В это же время на Слобожанском, Купянском, Южнобугском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает наносить удары по прилегающим к линии фронту селам и городам. ВС РФ также продолжают применять ракеты большой дальности для нанесения ударов по отдаленным от линии столкновения городам.

В свою очередь за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Кроме того, украинская авиация в течение 10 ноября нанесла по врагу 10 ударов по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и 2 других важных военных объекта российских оккупантов.

В целом именно в Херсонской области с 1 октября по 8 ноября украинские военные продвинулись вглубь обороны врага на 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Недавно ВСУ взяли под контроль Снигиревку, где так же, как в других деоккупированных населенных пунктах, продолжаются стабилизационные меры. Отметим, что это та самая и Снигиревка Николаевской области, где украинцы в конце сентября вышли на митинг против российского "референдума".