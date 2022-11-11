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Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области

Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области

Ночью 11 ноября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

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Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области", - отметил Борзов.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

На месте попадания работают спасательные службы.

Напомним, россияне 11 октября дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, во время повторного удара пострадали шесть человек.

Автор:
Светлана Манько