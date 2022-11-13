Украинская армия восстановила контроль над селом Макеевка Луганской области

Вооруженные силы Украины возобновили контроль над селом Макеевка Краснореченской поселковой общины Сватовского района. Это подтверждают в Луганской областной военной администрации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ последний раз упоминал Макеевку в утренней сводке 12 ноября среди населенных пунктов, районы которых подвергаются вражеским обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии.

В то же время сообщалось, что украинские войска отбили атаки оккупантов в районах Макеевки, сел Новоселовское и Мясожаровка Коломыйчихчской общины, а также сел Масютовка и Орлянка Харьковской области.

Последние находятся к северо-востоку и востоку от Купянска, обозначая тем самым зону, которая до сих пор не подконтрольна украинским войскам. Днем ранее в Генштабе также сообщали об отражении вражеских атак возле Макеевки, Новоселовского и Мясожаровки.

При этом информация об освобождении Макеевки распространялась по соцсетям еще месяц назад, но тогда в Луганской ОВА о ней не упоминали, подтверждая освобождение лишь семи малых сел Сватовского района, еще меньших по размеру, чем Макеевка (на начало 2022 года население последней оценивалось Госстатом в 548 человек).

О вытеснении же оккупантов из Мясожаровки, а также Кармазиновки и соседнего села Невское уже Донецкой области в Генштабе сообщали 24 октября.