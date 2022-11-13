Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Украинская армия восстановила контроль над селом Макеевка Луганской области

Украинская армия восстановила контроль над селом Макеевка Луганской области
Макеевка после боев. Фото: скриншот видео TikTok.com/hfv_01

Вооруженные силы Украины возобновили контроль над селом Макеевка Краснореченской поселковой общины Сватовского района. Это подтверждают в Луганской областной военной администрации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ последний раз упоминал Макеевку в утренней сводке 12 ноября среди населенных пунктов, районы которых подвергаются вражеским обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии.

В то же время сообщалось, что украинские войска отбили атаки оккупантов в районах Макеевки, сел Новоселовское и Мясожаровка Коломыйчихчской общины, а также сел Масютовка и Орлянка Харьковской области.

Последние находятся к северо-востоку и востоку от Купянска, обозначая тем самым зону, которая до сих пор не подконтрольна украинским войскам. Днем ранее в Генштабе также сообщали об отражении вражеских атак возле Макеевки, Новоселовского и Мясожаровки.

При этом информация об освобождении Макеевки распространялась по соцсетям еще месяц назад, но тогда в Луганской ОВА о ней не упоминали, подтверждая освобождение лишь семи малых сел Сватовского района, еще меньших по размеру, чем Макеевка (на начало 2022 года население последней оценивалось Госстатом в 548 человек).

О вытеснении же оккупантов из Мясожаровки, а также Кармазиновки и соседнего села Невское уже Донецкой области в Генштабе сообщали 24 октября.

Автор:
Тимофей Беспятов